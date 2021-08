Tragedia nelle acque di Golfo Aranci. Un sub ha avuto un malore poco dopo essersi immerso e, nonostante i soccorsi e i tentativi di rianimazione, per lui non c’è stato nulla da fare.

L’uomo, un 50enne che secondo le prime informazioni sarebbe di nazionalità straniera, è stato trasportato al porticciolo e lì i sanitari hanno messo in atto le manovre rianimatorie, purtroppo senza successo.

La Guardia costiera è impegnata ora a ricostruire quello che è accaduto.

