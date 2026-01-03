Calangianus torna a immergersi nell’atmosfera senza tempo della tradizione con “Pasca di Natali in Carrera – Presepio Vivente”, un evento capace di unire rievocazione storica, cultura popolare e convivialità.

Oggi, sabato 3 gennaio, a partire dalle 11.30, il centro del paese si animerà lungo Corso N. Ferracciu, punto di ingresso e riferimento informativo, trasformandosi in un grande presepe vivente a cielo aperto.

Gli ambienti del presepio saranno animati da figuranti in abiti tradizionali, artigiani, contadini e dai carrulanti di Tempio Pausania, che daranno vita a scene di quotidianità antica e a suggestivi quadri del passato. Tra i momenti più attesi, la rievocazione storica nella legione romana di re Erode, con il simbolico censimento del popolo, che arricchirà il racconto della Natività con riferimenti storici di grande impatto visivo.

Il programma proseguirà alle 15 con le dimostrazioni di tiro con l’arco e le prove atletiche degli atleti della Palestra Aurora di Calangianus, nella Piazzetta G. Mariotti. Dalle 16 spazio ai più piccoli con l’intrattenimento e le storie a manovella di Caterina Civi. Alle 17.30 le vie del paese saranno attraversate dalle esibizioni itineranti del Gruppo Folk Bambini e dell’Accademia delle Tradizioni Popolari di Tempio Pausania, insieme al Coro Vohes de Onne di Fonni, mentre alle 21 la festa si chiuderà con il concerto del gruppo “Sassari Vecciu”.

Immancabile l’area gastronomica, con i sapori della tradizione: chjusoni, pulenta, mazzu friscu, suppa gadduresa, frittelle, porchetta e fagioli, cocchi imbuttiti, panini e salsiccia, taddheri di lu stazzu e panati.

Le celebrazioni proseguiranno domenica 4 gennaio, con un appuntamento di particolare valore spirituale e culturale. Alle 19, nella chiesa di Santa Giusta, si terrà il Concerto di Natale “O magnum mysterium”, affidato ai Cantori della Resurrezione di Porto Torres, diretti dal maestro Fabio Fresi.

