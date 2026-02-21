Sono partiti nel pomeriggio di ieri, verso le destinazioni assegnate, gli ultimi marinai e le ultime marinaie del corso VFI (Volontari in Ferma Iniziale), avviato a dicembre e con giuramento lo scorso 6 febbraio.

Già da questa mattina hanno iniziato ad arrivare, alla spicciolata, i partecipanti del corso successivo. Stanno giungendo a La Maddalena coloro che provengono da paesi e città più lontani, in particolare dalla Calabria e dalla Sicilia, i cui collegamenti con la Sardegna sono piuttosto difficoltosi e lunghi.

Gli altri sono attesi per domani; lunedì prossimo, 23 febbraio, di prima mattina, dovranno infatti presentarsi all’ingresso della Scuola Sottufficiali della Marina Militare. Non si hanno ancora numeri precisi, ma anche questo dovrebbe essere un corso piuttosto numeroso, come del resto l’ultimo, che ha registrato una partecipazione di poco inferiore alle 300 persone.

Da lunedì inizieranno dunque le prime otto settimane di preparazione, fino ad arrivare al 24 aprile, quando presteranno giuramento alla Repubblica, entrando a far parte della Marina Militare. Dopo la loro partenza per le destinazioni assegnate, arriverà ancora un corso prima dell’estate, con giuramento previsto per il 26 giugno.

Gli ultimi contingenti arruolati, forse anche in considerazione dei nuovi scenari e dei rischi di carattere internazionale, registrano una presenza numericamente più consistente, con una percentuale femminile che si aggira attorno al 30%. Una parte dei corsisti è destinata al Corpo delle Capitanerie di Porto.

© Riproduzione riservata