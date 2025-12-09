La Giunta comunale, con la delibera n. 129 del 2 dicembre 2025, ha approvato le linee guida per il progetto di riqualificazione di via Razzoli a Palau, un intervento strategico pensato per migliorare la qualità della mobilità urbana e rispondere alla crescente vocazione commerciale dell’area, particolarmente frequentata durante la stagione turistica, per gli esercizi commerciali che vi si affacciano e i pubblici esercizi.

Il valore complessivo dei lavori, pari a 570mila euro, conferma l’importanza dell’opera nell’ambito della riorganizzazione della viabilità cittadina, avviata da alcuni anni e non ancora terminata. L’intervento prevede lo spostamento del marciapiede verso il confine con la proprietà Arst, soluzione che permetterà di recuperare nuovi spazi destinati alla circolazione e alla sosta.

Nella nuova configurazione troveranno posto numerosi parcheggi, un percorso dedicato al transito del trasporto pubblico e una rinnovata area di fermata Arst, progettata per garantire maggiore sicurezza ai pedoni nelle operazioni di salita e discesa dai mezzi, e rendere più agevoli e fluide le manovre dei mezzi.

Oltre alla ridefinizione degli spazi, il progetto comprende il rifacimento dell’asfalto e la pavimentazione delle nuove superfici. La conclusione dei lavori è prevista orientativamente per la prima decade di ottobre 2026, salvo imprevisti legati alle condizioni meteo o alle fasi operative.

