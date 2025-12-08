Torna, venerdì 19 dicembre, con inizio alle 19,30, l’evento “La magia del Natale” a Villa Chiara, una serata di degustazioni, musica e solidarietà dove saranno proprio i ragazzi dell’associazione olbiese a preparare la cena, supportati dal Gruppo Cuochi “Disciples Escoffier – Sardegna”. Presente il gruppo “Beagle Boys”, formato dalla Band Aid “Le Nuvole” e da numerosi amici e supporters, che rinnova anche quest’anno il suo appuntamento natalizio all’insegna della condivisione.

Dopo il successo della prima edizione, l’evento torna più ricco che mai, mantenendo salda la sua formula. La serata prenderà il via con l’apertura musicale della Band Aid “Le Nuvole”, che accompagnerà i presenti verso il momento centrale dell’evento, una ricca cena preparata dai cuochi dei “Disciples Escoffier – Sardegna”, garanzia di qualità e tradizione gastronomica. A seguire, durante la degustazione di dolci e spumante, la musica tornerà protagonista. Il pubblico potrà ascoltare canti natalizi tradizionali e sardi, per poi lasciarsi coinvolgere dalle note dei più grandi successi degli anni ’70, ’80 e ’90, dando vita a un momento speciale di festa e partecipazione. Un’occasione unica in cui si tornerà a ballare insieme agli ospiti di Villa Chiara e a tutti i presenti.

Lo scorso anno l’iniziativa è stata un vero e proprio abbraccio collettivo che ha permesso di raccogliere 5.270,00 euro, destinati a sostenere le attività dedicate ai ragazzi.

