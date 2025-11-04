«Nel pomeriggio di venerdì scorso, i genitori dei minori assistiti sono stati contattati telefonicamente e informati della sospensione immediata di tutte le terapie, senza alcuna comunicazione ufficiale, senza indicazione delle motivazioni e, soprattutto, senza una tempistica sulla durata della sospensione».

Comincia così la lettera che il sindaco di Calangianus, Fabio Albieri, ha inviato all’assessore regionale alla Sanità, Armando Bartolazzi, per segnalare l’interruzione improvvisa delle terapie riabilitative presso l’Aias di Tempio Pausania.

«Numerose famiglie – prosegue il primo cittadino – comprese quelle del Comune di Calangianus, hanno tentato di contattare la sede centrale di Cagliari per ottenere chiarimenti. Tuttavia, non è stato possibile parlare con la direzione: è stata fornita unicamente una mail di riferimento alla quale molti genitori, me compreso, hanno scritto senza ricevere alcuna risposta».

Alla luce di questa situazione, Albieri ha chiesto con urgenza all’assessore Bartolazzi «di conoscere le motivazioni e le tempistiche della sospensione delle terapie” e “di adottare ogni misura necessaria per garantire la continuità del servizio riabilitativo ai bambini coinvolti, evitando ulteriori interruzioni che potrebbero compromettere il loro percorso terapeutico e il benessere delle famiglie».

