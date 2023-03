Un 40enne di cittadinanza romena è stato arrestato dai Carabinieri di Olbia con l’accusa di tentato omicidio, i fatti sono avvenuti a Berchidda e le indagini sono condotte anche dai militari della Stazione del paese.

Stando alle relazioni dell’Arma, l’uomo ha picchiato con inaudita violenza la compagna, causando alla donna traumi e fratture su tutto il corpo. La vittima sarebbe stata raggiunta da calci e pugni alla testa, anche quando era a terra ormai in balia del compagno. Sempre stando alle indagini, l’aggressione non è che l’ultima di una lunga serie di angherie e violenze subite dalla vittima, anche a Olbia. In presenza dei Carabinieri, intervenuti nella casa della coppia, l’uomo ha continuato a infierire sulla compagna ed è stato immobilizzato a fatica dai militari. La giudice Caterina Interlandi ha disposto per il romeno (difeso dall’avvocato Gio Mura) la misura della custodia cautelare in carcere.

© Riproduzione riservata