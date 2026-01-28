È stato inaugurato nei giorni scorsi, a Tempio Pausania, il nuovo veicolo destinato al trasporto di persone con fragilità; un servizio pensato per rafforzare l’inclusione e il sostegno alle fasce più vulnerabili della comunità.

La presentazione ufficiale si è svolta nella Sala di Rappresentanza S. Sechi, seguita da una breve cerimonia di benedizione in piazza Gallura, officiata da don Oscar.

Il mezzo è stato messo a disposizione della cittadinanza grazie alla PMG – Società Benefit per l’Impatto Positivo, nell’ambito del progetto “Città a Impatto Positivo”, con il patrocinio del Comune di Tempio attraverso gli assessorati ai Servizi Sociali e alla Pubblica Istruzione. Importante anche la collaborazione con la sezione Gallura dell’AIPD – Associazione Italiana Persone con sindrome di Down, presieduta da Tommaso Giannottu, e con il Liceo G.M. Dettori, guidato dalla dirigente Maria Ivana Franca, da tempo impegnato in iniziative sociali condivise con l’amministrazione comunale. Un contributo determinante è arrivato inoltre dalle numerose imprese cittadine che, con il loro sostegno economico, hanno reso possibile la realizzazione concreta del progetto. Si tratta di un passo importante in una comunità che punta ad essere sempre più solidale e attenta ai diversi bisogni. Il sindaco Gianni Addis, che ne ha dato comunicazione, ha espresso gratitudine a enti, associazioni, scuola e tessuto imprenditoriale per il lavoro di rete che ha permesso di raggiungere questo risultato.

