Tempio ha celebrato la riapertura dello Spazio Faber, luogo simbolico restituito alla comunità dopo un importante intervento di riqualificazione.

Un evento partecipato, quello di ieri pomeriggio, che segna il ritorno di uno spazio centrale per la vita culturale, artistica e turistica del territorio. Il sindaco Gianni Addis ha sottolineato il valore dell’iniziativa: «È stato riconsegnato alla Città uno dei suoi luoghi simbolo dal grande valore storico», evidenziando come lo Spazio Faber rappresenti oggi un punto nevralgico per la comunità. Il rinnovamento ha rispettato il progetto originario della piazza firmata da Renzo Piano, mantenendo i richiami visivi alle matite e alle vele colorate e introducendo una nuova illuminazione.

Oltre all’aspetto estetico, lo spazio conserva una dimensione identitaria: nel piano seminterrato trova posto una gigantografia del vecchio mercato, accompagnata da una narrazione che valorizza la memoria storica locale. Il progetto è il risultato di una collaborazione tra istituzioni, enti e professionisti, che hanno contribuito a restituire alla città un luogo vivo e funzionale.

La riapertura dello Spazio Faber rappresenta così un segnale concreto di attenzione verso la cultura e l’identità cittadina, destinato a diventare nuovamente un punto di riferimento per eventi e iniziative. La serata inaugurale ha visto l’esibizione della cantante tempiese Laura Pirrigheddu, reduce dalla partecipazione alla trasmissione di Rai 1, The Voice Generation.

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