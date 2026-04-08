La squadra dei Vigili del Fuoco di Olbia è intervenuta nella zona industriale per un incidente che ha coinvolto un’auto e una moto.

Gli operatori hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti e l’area interessata dallo scontro, garantendo le condizioni di agibilità.

Il conducente della moto è stato assistito dal personale sanitario del 118, presente sul posto con un’ambulanza, e successivamente trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

Sul luogo sono intervenute le forze dell'ordine per quanto di loro competenza.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata