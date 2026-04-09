«Noi ci teniamo quanto loro, se non più di loro, al rispetto dell’ambiente», ha dichiarato l’assessore Michele Occhioni, al termine dell’incontro avuto, insieme alla collega Daniela Desogus, con il Comitato Amici di Baja Sardinia. «L’incontro è servito per lavorare tutti insieme affinché si raggiunga lo stesso obiettivo», ha aggiunto l’assessore all’ambiente ovvero risolvere il problema dell’abbandono dei rifiuti; una criticità che sarà affrontata anche nell’ambito del calendario di Agenda Blu, coordinato dall’amministrazione comunale e di imminente pubblicazione.

Il Comitato Amici di Baja Sardinia, sul problema rifiuti e del loro abbandono è impegnato da tempo, con monitoraggi e segnalazioni; problema, afferma, che «non è solo estetico ma strategico». Nel corso dell’incontro il comitato ha dichiarato la propria volontà e disponibilità a una collaborazione costruttiva con l’amministrazione comunale, per individuare soluzioni condivise ed ha evidenziato come il fenomeno, che danneggia l’ambiente e l’immagine territorio, sia aggravato da una diffusa percezione di impunità.

Lo stesso Comitato ha presentato all’amministrazione comunale un documento programmatico articolato su prevenzione, infrastrutture, informazione e monitoraggio. Tra le proposte principali: rafforzare controlli e sanzioni, aumentare i servizi del gestore e creare una task force dedicata.

«Il ruolo operativo che intende avere il Comitato con il Comune è quello di monitoraggio dei punti critici e sensibili, raccolta strutturata di segnalazioni e collaborazione nelle campagne informative e comunicative. Abbiamo dato la disponibilità per un tavolo tecnico, per sopralluoghi congiunti e per iniziative di volontariato». L’obiettivo è ottenere risultati concreti e visibili in tempi brevi.

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