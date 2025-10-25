Si è svolto a Tempio il primo incontro formativo del Plus, “Le parole per crescere insieme”, dedicato a insegnanti, operatori dell’educazione e genitori. L’iniziativa, che vede Tempio come Comune capofila, ha suscitato grande interesse e partecipazione attiva.

L’incontro ha coinvolto i Comuni di Aggius, Bortigiadas, Calangianus, Luras e Tempio. Ieri la tappa si è tenuta a Badesi, al Centro Polivalente Vasa, mentre quella di Luogosanto è in programma il 7 novembre, dalle 17:00 alle 19:00, nell’Auditorium Comunale.

Gli appuntamenti riuniscono gli operatori sociali dei nove Comuni del PLUS per costruire un sistema educativo 0-6 più qualificato, inclusivo e attento ai bisogni dei bambini e delle famiglie. Il progetto punta a valorizzare la conoscenza degli schemi espressivi nel linguaggio dei più piccoli e a perfezionare l’approccio educativo sia nei Nidi e nelle Scuole dell’infanzia sia nell’ambiente domestico.

Questi incontri fanno parte del più ampio programma di “formazione in azione” che, nella prima annualità da novembre 2025 a maggio 2026, coinvolgerà 12 scuole dell’infanzia e Nidi del territorio, con oltre 200 bambini, attraverso laboratori linguistici condotti da un’équipe di tre logopediste e una psicologa.

© Riproduzione riservata