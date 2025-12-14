«È stata una stagione davvero eccezionale; sotto il profilo dei numeri non abbiamo mai visto una stagione così lunga e non abbiamo mai registrato livelli occupazionali, negli alberghi, così elevati come quest'anno: una stagione record!».

Ad affermarlo è stato Mario Ferraro, CEO di Smeralda Holding, incontrando i giornalisti presenti a Porto Cervo in occasione della inaugurazione del “Natale a Porto Cervo”, che da qualche giorno, e fino al 6 gennaio, illuminerà e allieterà il celebre borgo.

Una stagione tuttavia che dovrebbe essere di passaggio a maggiori e migliori risultati l’anno prossimo quando, dopo quelle con Dubai, prenderanno avvio le rotte tra Stati Uniti e Sardegna, tra Olbia e New York.

«Quattro volte alla settimana per quattro mesi è un grandissimo successo per la destinazione - ha precisato Ferraro - che vuol dire che c'è un interesse anche dall'altro lato del globo; abbiamo visto infatti, negli ultimi anni, crescere soprattutto il mercato americano e con questo nuovo volo noi vedremo un'ulteriore crescita di un mercato che è sempre stato per noi più importante in assoluto».

Convogliare sull’isola e sulla Costa Smeralda il turismo degli States significa «allungare la stagione, perché gli americani a differenza degli europei e degli italiani... non viaggiano soltanto a luglio e agosto ma anche nei periodi di spalla della stagione».

Significa dunque una potenzialità di incremento turistico tanto nei mesi di bassa stagione ovvero di maggio e ottobre come in quelle di media stagione che sono giugno e settembre.

