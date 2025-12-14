A partire da venerdì scorso, e fino a martedì 16 dicembre, sono aperte le prenotazioni, telefonicamente (3482466314) o con messaggio WhatsApp, per “Il Natale di Nonni e Nipoti-Sulla via del Magico Natale”, in programma a Tempio Pausania per martedì 23 dicembre prossimo.

La giornata è realizzata dal Comune di Tempio, Assessorato ai Servizi Sociali, con la collaborazione della cooperativa Piccolo Principe, dell’associazione Ieseventi, della Protezione Civile Alta Gallura, di Mirtò e del Vicariato Urbano di Tempio Pausania.

Quest’anno, informa il Comune, «sarà via Roma, in pieno centro storico, magicamente trasformata nella Via del Natale con bellissimi allestimenti a tema, a fare da cornice al gioioso appuntamento fra Nonni e Nipoti, in una giornata festosa all’insegna del divertimento fra giochi, bolle di sapone e giocolieri, pop corn e zucchero filato, con la allegra musica della Marching Band».

Non mancherà il Trenino di Natale per raggiungere il parco di Rinaggiu, per il pranzo e altro divertimento, «il tutto sotto la sapiente direzione e supervisione di esperti educatori e animatori». Tutte le attività sono gratuite e aperte a tutti i bambini dai 6 ai 12 anni, possibilmente accompagnati dai nonni, senza limite al numero di nonni in accompagnamento per ciascun bambino. Il raduno è alle 9:30 in Piazza Gallura, s’inizia in via Roma dalle 10:00.

