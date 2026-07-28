Con la lista dei convocati per la pre-season inizia ufficialmente la stagione 2026/27 del Santa Teresa. Tra volti vecchi e nuovi, over di categoria e talenti emergenti, il club gallurese convoca 29 giocatori.

Ci sono i confermati (in ordine di reparto, dai pali all’attacco) Guillermo Pedelacq, Davi Braga, Nicolò Gavagni, Mattia Minnelli, Cesare Secci, Diego Canu, Luiz Felipe Del Vecchio, Julio Generoso, Simone Saiu, Riccardo Aluttu, Daniele Arbus, Djedje, Leeroy Laurent, Lucas Siamparelli e Bilal Ziani, gli under aggregati dalle giovanili Angelo e Riccardo Sardo e Diego Rubino e i nuovi acquisti Paolo Arca, Federico Campus, Marco Aiana e Joel Salvi Costa, ma anche le novità assolute Francisco Martinez, Matteo Pileri, Daniele Quattro, Cristian Bufo, Antimo Frippa, Francesco Poli e Nicolò Pischedda.

Un bel gruppo, che a partire da sabato, 1° agosto, inizierà la preparazione agli ordini dell’allenatore Fabio Levacovich in vista del prossimo campionato di Eccellenza, una pre-season in cui non mancheranno test amichevoli al Buoncammino con alcune delle avversarie della nuova stagione ma anche squadre di categorie diverse.

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