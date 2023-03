Finisce in Consiglio comunale il caso delle aule chiuse, precauzionalmente, dal sindaco di Tempio Pausania. Le famiglie dei piccoli alunni del Vecchio Caseggiato (la scuola storica di Tempio, sottoposta a un intervento di riqualificazione) e il centrosinistra chiedono spiegazioni su quanto sta avvenendo dalla fine di febbraio.

Nel vecchio edificio sarebbe comparsa una fessurazione, meglio si è allargata una crepa già esistente da tempo in un’aula. Il sindaco Gianni Addis ha disposto sopralluoghi e accertamenti tecnici. In una nota inviata al dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Tempio per tranquillizzare famiglie e insegnanti, Addis chiede di evitare allarmi ingiustificati, ma allo stesso tempo conferma che sino alla conclusione degli accertamenti, l’ala interessata dalle verifiche non sarà usata.

La segretaria del Pd di Tempio, Marina Tamponi, ha chiesto la convocazione di una seduta del Consiglio comunale. La consigliera con un nota dice: «In merito alla situazione che ha portato il sindaco a pubblicare una lettera e ad inviarla alle famiglie e al personale scolastico, io e i miei colleghi consiglieri comunali del “Gruppo Tempio Cambia”, vista la delicatezza e importanza della questione, abbiamo ritenuto necessario richiedere la convocazione di un Consiglio comunale straordinario. Al fine di chiedere tutti i chiarimenti in merito alle condizioni dell’edificio scolastico e alla sicurezza dei bambini e del personale».

