Incontro affollato questa sera a Tempio per la presentazione del libro di Rosy Bindi “Una sanità uguale per tutti. Perché la salute è un diritto”.

Ex ministra della Sanità, ex presidente del Partito Democratico e della Commissione parlamentare antimafia, Bindi è stata invitata in Gallura dal circolo Don Primo Mazzolari per due giorni di incontri e dibattiti sulla sanità pubblica e sulla figura di Vittorio Bachelet, giurista e intellettuale, vice presidente del Consiglio Superio della Magistratura, ucciso dalle Brigate Rosse nel 1980.

Rosy Bindi, nell’auditorium della Palazzina Comando, ha parlato della sanità pubblica, “presidio di civiltà”, e delle minacce a un pezzo decisivo dello stato sociale (tagli ai servizi, privatizzazione e carenza di personale sanitario). Domani Rosy Bindi incontrerà gli studenti di Tempio.

