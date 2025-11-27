Tutti in campo per ricordare l’amico e collega Giovanni Novaro, ad Olbia le celebrazioni per Santa Barbara, quest’anno, si arricchiscono di un torneo interforze di calcio a cinque promosso dalla Capitaneria di Porto.

Il Memorial, dedicato al luogotenente della Capitaneria di Porto di Olbia, scomparso prematuramente lo scorso agosto, vedrà impegnate sette compagini: Guardia costiera, Croce rossa, vigili del fuoco, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Locale, carabinieri. La manifestazione, con inizio alle 15.00 nei campi di calcetto di Setzi, inizia domani 28, con la prima fase di qualificazione e si conclude il 3 dicembre con le finali. Una grande partecipazione che rimarca l’affetto della città verso il militare e la sua famiglia.

«Al termine delle finali vivremo insieme le premiazioni e un momento di festa e convivialità - il commento degli organizzatori - per ricordare il nostro amico e collega Giovanni, facendo ciò che lui amava di più: stare insieme, sorridere e condividere la passione per lo sport».

© Riproduzione riservata