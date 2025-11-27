Anche il Comune di Santa Teresa Gallura apre ufficialmente la raccolta di idee e progetti dedicati alle festività natalizie 2025 e all’Epifania 2026, con l’obiettivo di costruire un programma capace di portare nel paese la tipica atmosfera calda e luminosa del Natale.

L’Amministrazione invita infatti le associazioni del territorio a proporre eventi, spettacoli e momenti di intrattenimento che sappiano valorizzare il centro abitato durante la bassa stagione, offrendo occasioni di incontro e divertimento per residenti, famiglie e visitatori. Addobbi, musica, mercatini, laboratori per bambini, performance artistiche e appuntamenti che possano contribuire a rendere più suggestivo il periodo delle feste. Le proposte che saranno ritenute di interesse potranno accedere ai congrui contributi economici straordinari, messi a disposizione dall’Amministrazione comunale. È stato infatti stanziato un importo complessivo di 32.500 euro.

L’avviso è rivolto alle associazioni culturali e ai comitati senza scopo di lucro con sede a Santa Teresa Gallura, regolarmente iscritti all’albo comunale. Le domande, pena l’esclusione, dovranno essere presentate entro le ore 9:00 del 1° dicembre. Un’opportunità per le associazioni del territorio per contribuire a realizzare un periodo natalizio più ricco di iniziative.

