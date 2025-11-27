Luras torna a mettere al centro la cultura con la seconda edizione di “Luras in Fabula – Mini Fiera del Libro”, in programma dal 28 al 30 novembre nello storico Palazzo Depperu, che per tre giorni si trasformerà in un vero laboratorio di idee, incontri e narrazioni.

L’iniziativa, sostenuta dal Comune e organizzata dall’associazione Parole nel Vento in collaborazione con la libreria Giunti al Punto di Olbia, punta a consolidarsi come appuntamento di riferimento per la promozione della lettura nel territorio.

Dopo il successo dello scorso anno, il festival propone un calendario fitto di presentazioni, dialoghi con gli autori e attività per i più piccoli, confermando la volontà di avvicinare nuove generazioni e lettori di ogni età al mondo dei libri.

L’apertura del 28 novembre vedrà protagonista Melania Muscas, che accompagnerà il pubblico alla scoperta dell’universo narrativo di Sherden in conversazione con Anna Maria Corda. Il giorno successivo spazio a un curioso “incrocio letterario”:

Gianni Usai e Franco Curreli si presenteranno a vicenda, offrendo due prospettive diverse e due romanzi destinati a catturare l’attenzione dei lettori. Il 30 novembre sarà invece dedicato al realismo magico di Ciriaco Offeddu e del suo Istella mea, introdotto da Giuliana Forteleoni.

Accanto agli incontri per il pubblico adulto, grande attenzione anche ai bambini, coinvolti in due laboratori a tema natalizio ispirati a racconti della tradizione, un modo per avvicinarli alla lettura attraverso il gioco e la creatività. Per partecipare, contattare la biblioteca di Luras.

