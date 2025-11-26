Un’occasione di rilievo per vivere Natalisola 2025 con la musica è lo spettacolo de Le Donatella, «il duo più scatenato della scena italiana», scrive l'Amministrazione comunale di La Maddalena, che il 13 dicembre trasformerà Piazza Umberto I in una grande festa sotto le luci del Natale. L’evento, con ingresso gratuito, sarà un’esplosione di ritmo e divertimento, resa ancora più accessibile grazie a una novità di grande rilievo: per chi raggiungerà La Maddalena dalla Gallura e dal resto della Sardegna sarà possibile usufruire della tariffa residenti, ottenendo così significativi sconti sulla tratta Palau–La Maddalena e viceversa.

Una facilitazione importante, considerando la brevissima distanza tra il porto e Piazza Umberto I, raggiungibile in pochi minuti a piedi. Il concerto di Le Donatella è solo uno dei 19 appuntamenti previsti per tutto il mese di dicembre: tra gli eventi più attesi spiccano il concerto di Alfa il 29 dicembre, quello di Fausto Leali la notte di San Silvestro.

Da non perdere, tra gli eventi iniziali, quello dell’8 dicembre in occasione dell’accensione dell’albero di Natale, accompagnata dagli Amici di Cristina D’Avena e dai DJ di 105, per un pomeriggio dedicato a famiglie, musica e magia natalizia. Il programma completo è disponibile su www.natalisola.it, dove è possibile iscriversi anche alla newsletter per restare sempre aggiornati su tutti gli eventi.

