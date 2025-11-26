Sono in pieno svolgimento gli interventi di riqualificazione del campo da calcio “Luigi Orecchioni”, punto di riferimento per oltre 250 bambini che ogni settimana si allenano nelle associazioni sportive del territorio. L’Amministrazione comunale di Arzachena ha destinato un investimento di 600 mila euro per rendere l’impianto più moderno, funzionale e adeguato alle esigenze crescenti dei giovani atleti e dei club.

Il progetto prevede innanzitutto il rifacimento completo del terreno di gioco, con la sostituzione dello storico fondo in erba naturale. Al suo posto verrà installato un manto in erba sintetica di ultima generazione, realizzato con tecnologie all’avanguardia e materiali approvati dalla Lega Nazionale Dilettanti, così da garantire una migliore resa sportiva e una maggiore durata nel tempo. Contestualmente sarà demolito il vecchio edificio adiacente, mentre tutta l’area circostante sarà oggetto di pulizia e interventi di decoro.

L’operazione si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione che punta alla creazione della futura cittadella sportiva, anche in vista del grande evento di fine anno che vedrà la partecipazione di Achille Lauro. L’iniziativa è promossa dall’assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni, Massimo Azzena, che considera i lavori un passo decisivo per migliorare gli spazi dedicati ai giovani e alla comunità sportiva arzachenese.

