Un uomo di circa 30 anni, senza fare alcuna richiesta o osservazione agli operatori, è andato in escandescenze all’interno della sede del Serd di Tempio, si è scagliato contro la porta di ingresso danneggiandola, quindi ha iniziato a inveire contro le persone presenti nell’ufficio lanciando oggetti e colpendo gli arredi.

All’interno della sede del Serd c’era in servizio una guardia giurata, ma vista la situazione si è reso necessario l’intervento degli agenti di due auto della Polizia di Stato. Il personale medico e l’assistente sociale in servizio nel presidio Asl hanno cercato di convincere l’uomo a calmarsi, rischiando il peggio, ma è stato tutto inutile.

Anche i poliziotti hanno iniziato un dialogo abbastanza complicato con l’uomo che, a quanto pare, non aveva alcuna intenzione di lasciare la sede del Serd. Gli agenti hanno evitato che la situazione degenerasse. L’uomo è stato trasferito in Commissariato, in attesa delle decisioni dei magistrati della Procura.

