Tempio: dipendente comunale vende frutta mentre è in malattia, a processoL’uomo è stato sorpreso dai carabinieri mentre svolgeva la sua attività di ambulante
Collaborava ad una attività di commercio ambulante mentre era assente dal lavoro per malattia. È quanto emerge dalle contestazioni mosse dal pubblico ministero Gianmarco Vargiu a un operaio comunale di Tempio.
L’uomo, stando al fascicolo approdato davanti ai giudici della cittadina gallurese, mentre era in malattia avrebbe svolto attività commerciale ambulante a bordo di un camion. Il dipendente comunale tempiese (all’epoca dei fatti operatore del settore manutenzioni) sarebbe stato sottoposto a un controllo delle forze dell’ordine mentre si trovava a bordo del camion attrezzato per il commercio della categoria ortofrutta. Da qui la denuncia e il processo.
Dopo i fatti segnalati alla Procura di Tempio l’uomo ha cessato di lavorare per conto dell’amministrazione comunale, ma non a causa dell’inchiesta penale. Il Comune di Tempio si è costituito parte civile, l’operaio respinge tutte le contestazioni.