Il Parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena entra nella fase operativa del nuovo corso. Dopo un primo direttivo di ieri, l’attenzione si sposta ora sui disciplinari per le attività in mare, tema centrale in vista della stagione estiva.

Una riunione, quella di ieri, conclusasi con l’approvazione all’unanimità delle linee strategiche dell’ente illustrate dal direttore, Giulio Plastina, e con l’adozione di un atto dovuto relativo alle partecipazioni societarie.

Come annunciato dalla presidente Rosanna Giudice, il prossimo direttivo (per il 23 febbraio sebbene da confermare) entrerà nel vivo, affrontando il nodo dei disciplinari, da sempre oggetto di serrate discussioni e confronti.

Si tratta delle regole che disciplinano le attività svolte dagli operatori del mare, residenti e non, un tema particolarmente sensibile per l’equilibrio tra tutela ambientale e fruizione economica del Parco. La presidente e il direttore hanno già programmato una serie di incontri informali con i membri del direttivo, a partire da questa settimana e articolati in più appuntamenti.

L’obiettivo dichiarato è arrivare quanto prima all’approvazione dei disciplinari, così da poterli trasmettere al Ministero dell’Ambiente per il via libera definitivo e renderli operativi in tempo per l’inizio della stagione estiva. La seduta di ieri ha avuto anche il valore formale dell’insediamento del nuovo direttivo, seppure ancora a ranghi ridotti: devono infatti essere nominati quattro consiglieri.

L’organo risulta comunque legalmente e operativamente costituito. Ne fanno parte, oltre alla presidente Giudice, Carlo Randaccio in rappresentanza del Ministero dell’Ambiente, Iole Marzorati per il Ministero della Cultura, Manuela Abeltino per ISPRA e Giovanni La Norcia per le associazioni ambientaliste.

L’incontro è stato infine l’occasione per un primo confronto tra vertici e consiglieri, durante il quale presidente e direttore hanno fornito ulteriori informazioni sullo stato delle attività e sulle prospettive dell’ente. Un passaggio preliminare in vista delle decisioni più attese delle prossime settimane.

