Prima, un grande semicerchio intorno alla scritta ‘Rispetto’ su cui hanno incollato i ritratti dei compagni, e poi, foulard variopinti al cielo sullo sfondo di un arcobaleno colorato dai genitori con il messaggio ‘Gli altri siamo noi’.

Alla scuola elementare Santa Maria Isticadeddu di Olbia, venerdì, sulle note del brano Esseri umani di Marco Mengoni, è stato realizzato un flash mob contro il bullismo e il cyberbullismo che ha coinvolto alunni e famiglie a conclusione di un percorso di attività (anche motorie) finalizzate a promuovere la consapevolezza del modo di relazionarsi con gli altri, attraverso esperienze di confronto e di riflessione per stimolare, non solo la tolleranza alla diversità, ma anche la capacità di stare nella diversità dell'altro.

«In un tempo in cui le relazioni sono spesso fragili e mediate da schermi, iniziative come questa ricordano che l'educazione alle emozioni, all'accoglienza e al dialogo è la forma più autentica di prevenzione contro ogni dimensione di violenza e di esclusione», ha detto la referente del progetto, Manuela Dulcis, che lo ha proposto per il secondo anno consecutivo, sostenuta dalla dirigente dell'Istituto, Caterina La Rosa.

