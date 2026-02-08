Olbia, fiamme nel ricovero dei senzatetto: due persone salvateIntervento del 115 in un edificio abbandonato vicino alla ferrovia
Intervento dei Vigili del Fuoco di Olbia, domenica sera, per domare un incendio divampato all’interno di una struttura in disuso vicino alla ferrovia, in via Nanni, all’altezza dell’insersezione dei passaggi a livello.
Il rapido intervento del 115 ha consentito di limitare i danni all’edificio, usato come ricovero dai senzatetto, e di evitare la propagazione delle fiamme.
Due persone presenti all’interno sono state salvate e affidate al personale sanitario del 118.
Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.
(Unioneonline)