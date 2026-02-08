Intervento dei Vigili del Fuoco di Olbia, domenica sera, per domare un incendio divampato all’interno di una struttura in disuso vicino alla ferrovia, in via Nanni, all’altezza dell’insersezione dei passaggi a livello.

Il rapido intervento del 115 ha consentito di limitare i danni all’edificio, usato come ricovero dai senzatetto, e di evitare la propagazione delle fiamme. 

Due persone presenti all’interno sono state salvate e affidate al personale sanitario del 118.

Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.

(Unioneonline)

