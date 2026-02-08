Appare sempre più complessa la situazione politica a Santa Teresa Gallura in vista delle elezioni comunali di primavera. Mentre la sindaca Nadia Matta sembra sempre più determinata a ricandidarsi, sebbene non lo abbia ancora ufficializzato, il quadro politico è caratterizzato da possibili aggregazioni, malumori all’interno dei partiti, fughe in avanti e passi indietro.

Dopo una serie di trattative piuttosto informali, ieri pomeriggio si è svolto un incontro tra i partiti presso un hotel cittadino. Pare fossero presenti rappresentanti ed esponenti di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Partito Democratico e Partito Sardo d’Azione. Non erano invece presenti – non è dato sapere se perché non invitati o perché invitati tardivamente – la sindaca uscente, il suo predecessore, Stefano Pisciottu (protagonista di uno strappo in occasione delle elezioni regionali del 2024, che lo portarono a lasciare il Pd per schierarsi con Renato Soru); i Riformatori. Non si sarebbe trattato tuttavia di una riunione fine a se stessa – durante la quale si sarebbe parlato di programmi e di criticità irrisolte – dal momento che l’incontro sarebbe stato riconvocato per il prossimo fine settimana, venerdì, con inviti estesi agli assenti di ieri.

Ricapitolando la situazione candidature a sindaco, oltre alla solo da ufficializzare ricandidatura della sindaca Nadia Matta, c’è sempre la disponibilità a scendere in campo (ma non necessariamente), del deputato della Lega, Dario Giagoni. Ad una propria ricandidatura e alla formazione di una lista sarebbe inoltre lavorando, Stefano Pisciottu. La sezione del Pd, invece, aveva indicato tempo fa come candidato sindaco l’ex primo cittadino Nino Nicoli. Una designazione che non sarebbe stata accolta favorevolmente da tutto il partito e che avrebbe portato alle dimissioni del segretario Paolo Sardo, seguite dall’elezione di Gianni Godelmoni.

© Riproduzione riservata