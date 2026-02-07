All’associazione culturale Sonos, la Scuola della Musica, un imperdibile appuntamento per ricordare la figura di una leggenda della batteria jazz, il musicista statunitense Jack DeJohnette, scomparso nell’ottobre scorso.

“Talking Drum”, domani ad Olbia, nella sede di Via Campania, a partire dalle 18.00, si svolgerà in due momenti con protagonista il batterista Antonio Baldinu e la sua raffinata ricerca sonora.

Una prima parte con un “solo” più didattico e dedicato a tutti ma in particolare agli allievi, attuali e futuri, della scuola e una seconda parte nella quale prenderà avvio una jam insieme al noto chitarrista Davide Schachter.

Un concerto che, sottolineano gli organizzatori, vuole essere un omaggio all’insegna di ascolto profondo, improvvisazione e condivisione. L’associazione Sonos è attiva da oltre dieci anni nella didattica e nella divulgazione della cultura musicale ma non solo; sul suo palco si alternano presentazioni di libri, novità discografiche e jam session.

