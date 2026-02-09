L’allarme sulle possibili difficoltà del pronto soccorso di Tempio durante le aperture notturne nei giorni del Carnevale «è grave e rappresenta l’ennesima dimostrazione delle criticità della sanità regionale sotto la gestione della Giunta».

Lo dichiara il deputato della Lega Dario Giagoni, a pochi giorni dall’avvio della manifestazione.

Il Carnevale di Tempio richiama migliaia di persone da tutta la Sardegna e comporta «un inevitabile aumento degli accessi al pronto soccorso, soprattutto nelle ore notturne. È inaccettabile arrivare a ridosso di un evento di questa portata senza certezze su un servizio essenziale come l’emergenza–urgenza».

Giagoni attacca l’esecutivo regionale: «La Giunta non può continuare a improvvisare e a scaricare i problemi sui territori. Serviva programmazione, servivano rinforzi e risposte chiare. Invece ci troviamo di fronte all’ennesima gestione approssimativa che mette a rischio la sicurezza di cittadini e visitatori».

Il deputato leghista respinge anche l’ipotesi di uno scarico delle attività su Olbia: «Non è pensabile compensare le criticità di Tempio sovraccaricando il pronto soccorso di Olbia, già in forte sofferenza. Così si indebolisce l’intero sistema sanitario del nord Sardegna».

***

Dalla direzione della Asl Gallura sono arrivate alcune precisazioni, che riportiamo integralmente:

La Direzione Aziendale della Asl Gallura smentisce quanto riportato oggi in un articolo apparso sul quotidiano L’Unione Sarda in merito alla copertura dei turni del Pronto Soccorso di Tempio Pausania nelle giornate del Carnevale. «I turni in quelle giornate sono garantiti – sottolinea la Direzione Aziendale – l’azienda esterna a cui è affidato il servizio ci ha comunicato di aver già individuato il personale per assicurare l’assistenza necessaria durante i giorni dell’evento e per tutto il mese».

Saranno garantiti anche i turni del personale della Radiologia. «Abbiamo ricevuto disponibilità da medici e tecnici della Radiologia per i turni da effettuare con prestazioni aggiuntive – aggiunge la Direzione Aziendale – in modo da rafforzare ulteriormente l’assistenza e garantire tempestività e continuità alle attività diagnostiche a supporto dell’emergenza-urgenza nel periodo del Carnevale, notoriamente caratterizzato da una forte affluenza di visitatori verso il territorio di Tempio Pausania».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata