Il Pul-Piano di Utilizzo dei Litorali verrà modificato; ad annunciarlo, a tre mesi dalla scadenza del mandato amministrativo, non è stato delegato all’urbanistica Andrea Colombano ma il capogruppo della maggioranza consiliare, Luca Falchi; “La revisione del PUL è una scelta politica chiara e consapevole: significa dotare il territorio di regole aggiornate e coerenti per la gestione del litorale, superando laddove possibile le problematiche presenti”. A tal fine, ha scritto il capogruppo Falchi, “verranno convocati tutti i rappresentanti delle varie categorie per un confronto sulle esigenze e necessità, in un’ottica di condivisione”. Il PUL vigente era stato approvato in via definitiva nel luglio 2020, Amministrazione Montella, dopo un lungo iter portato avanti con impegno e caparbietà dall’allora assessora all’urbanistica, Annalisa Gulino. A votare il PUL fu la maggioranza dell'epoca, più l’allora consigliere di minoranza, oggi assessore ai servizi sociali, Adriano Greco. Pur non avendolo votato, il consigliere di opposizione Mauro Bittu non lesinò i complimenti all’assessora Gulino per il risultato ottenuto. “Sicuramente uno strumento utile per la città”, affermò. Solo pochi mesi dopo, svoltesi le elezioni, nel novembre dello stesso anno, il nuovo assessore all’urbanistica (ora delegato), Andrea Columbano, insediandosi l’Amministrazione Lai, dichiarò: “Per quanto riguarda il PUL vorremmo portare il nostro contributo con la nostra visione, valutandone una variante”. Si era ancora nel 2020. Solo cinque anni dopo, nell’ottobre 2025 Il Consiglio Comunale di La Maddalena ha approvato l’atto di indirizzo per l’aggiornamento del PUL. “Il PUL è uno strumento dinamico – sottolineò in quell’occasione il capogruppo Luca Falchi – che potrà essere migliorato e arricchito con il contributo di tutti. Invitiamo quindi cittadini, associazioni e operatori del territorio a partecipare alle future occasioni di confronto e proposta: la qualità del nostro litorale dipende anche dalle idee e dall’impegno della nostra comunità”. Questo a ottobre scorso; è di ieri l’annuncio della convocazione, da parte dello stesso Falchi, “a tutti i rappresentanti delle varie categorie per un confronto sulle esigenze e necessità, in un’ottica di condivisione”.

© Riproduzione riservata