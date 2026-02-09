Il personale della Stazione forestale di Berchidda ha ritrovato e soccorso due donne che si erano smarrite durante un'escursione verso la cascata Su Pisciale, sul Rio Alinedu.

L’allarme è giunto alla Sala Operativa del Corpo Forestale di Tempio Pausania, dal numero di emergenza 1515, e subito sono state allertate le pattuglie della forestale di Berchidda e i Vigili del fuoco di Sassari, che hanno dato il via alle ricerche.

Le due donne sono state ritrovate a sera, prima dell’arrivo della notte, anche grazie alla collaborazione di un cittadino proprietario di terreni nella zona e anch'egli buon conoscitore dei luoghi.

Soccorse, in buone condizioni di salute, le due escursioniste sono state quindi accompagnate alla loro auto e hanno potuto far rientro a casa senza conseguenze.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata