Berchidda, due donne salvate sul sentiero verso la cascataDue escursioniste si sono smarrite nella zona del Rio Alinedu. Salvate da Forestale e Vigili del fuoco
Il personale della Stazione forestale di Berchidda ha ritrovato e soccorso due donne che si erano smarrite durante un'escursione verso la cascata Su Pisciale, sul Rio Alinedu.
L’allarme è giunto alla Sala Operativa del Corpo Forestale di Tempio Pausania, dal numero di emergenza 1515, e subito sono state allertate le pattuglie della forestale di Berchidda e i Vigili del fuoco di Sassari, che hanno dato il via alle ricerche.
Le due donne sono state ritrovate a sera, prima dell’arrivo della notte, anche grazie alla collaborazione di un cittadino proprietario di terreni nella zona e anch'egli buon conoscitore dei luoghi.
Soccorse, in buone condizioni di salute, le due escursioniste sono state quindi accompagnate alla loro auto e hanno potuto far rientro a casa senza conseguenze.
(Unioneonline)