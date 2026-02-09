«Siamo stati ben accolti dalla presidente e dalla direzione», ha dichiarato Iole Marzorati, da poco nominata componente del consiglio direttivo del Parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena. Marzorati ha partecipato alla conferenza stampa insieme al collega Giovanni La Norcia, durante la quale sono state presentate alcune attività e programmi dell’ente. Marzorati è stata nominata in rappresentanza del Ministero dell’Agricoltura, mentre La Norcia rappresenta le associazioni ambientaliste riconosciute. Fanno parte del consiglio direttivo anche Carlo Randaccio, in rappresentanza del Ministero dell’Ambiente, e Manuela Abeltino per ISPRA. «Il nostro obiettivo è creare un gruppo di lavoro che possa finalmente portare dei buoni risultati a quella che è la condizione di un parco nazionale, uno dei più importanti d’Italia», ha dichiarato Giovanni La Norcia. «Siamo qui con l’idea di una collaborazione stretta e concreta, che quello di cui tutti abbiamo bisogno», ha aggiunto Iole Marzorati. «Il parco nazionale di La Maddalena ha sede nel comune di La Maddalena e non possiamo non immaginare una sana e stretta collaborazione con questo. Arriviamo in un momento storico - ha proseguito la Marzorati - nel quale il Parco non è sempre percepito positivamente dalla comunità locale e non; speriamo di migliorare questa immagine, facendo comprendere le opportunità che invece offre». Il consiglio direttivo del parco non è ancora al completo: mancano quattro componenti, ma il numero attuale dei consiglieri è sufficiente per avviare le attività.

