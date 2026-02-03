Con decreto sindacale n. 5 del 30 gennaio scorso, Gianni Addis, sindaco di Tempio Pausania, ha conferito l’incarico di Comandante del Corpo della Polizia Locale al Maggiore Roberto Macchioni, con decorrenza dal 1° febbraio. Una scelta definita necessaria e urgente per assicurare un adeguato livello di professionalità e il regolare svolgimento delle funzioni di un servizio essenziale. Alla nomina si è giunti attraverso il procedimento di mobilità esterna volontaria per titoli ed esami, tenuto conto che il Comune di Tempio Pusania non dispone di graduatorie in corso di validità per analogo profitto professionale e di area. La presenza di un Comandante non risponde soltanto a un obbligo normativo, ma costituisce il fulcro dell’organizzazione del Corpo, chiamato quotidianamente a gestire viabilità, controllo del territorio, sicurezza stradale, rispetto dei regolamenti e supporto alle altre istituzioni. Un ruolo che diventa ancora più importate a Tempio Pausania in questo periodo, in vista dell’imminente e tradizionale Carnevale (con ben cinque sfilate in programma, il 12, il 14, il 15, il 16, il 17 febbraio prossimo, oltre ad altri eventi), evento fortemente identitario, che richiama un elevato numero di visitatori dal circondario e da fuori provincia. Manifestazioni che comportano un particolare impegno organizzativo di uomini e mezzi al fine di garantirne l’ordinato, tranquillo e sicuro svolgimento, nell'ambito dell'allegria e della spensieratezza del Carnevale.

