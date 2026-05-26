Incidente stradale a Monti, coinvolte due auto.

Sul posto la squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Olbia.

Gli occupanti dei due mezzi, rimasti feriti a seguito dell'impatto la cui dinamica è in corso di ricostruzione, sono stati presi in cura dal personale sanitario del 118 e portati in ospedale.

Gli operatori hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti e la strada. Intervenuti anche i Carabinieri.

(Unioneonline)

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