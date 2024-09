Accertamenti in corso per accertare le cause di un incendio appiccato la notte scorsa a Telti, nel piazzale di un’autofficina situata nella zona industriale.

Ad essere distrutta dalle fiamme è stata un auto posteggiata.

L’allarme è scattato intorno alle 22.30 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arzachena, che hanno domato il rogo. In azione anche i carabinieri di Olbia che hanno avviato indagini.

Non si segnalano feriti.

(Unioneonline)

