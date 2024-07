Per trasferire sulla riva gli arredi da spiaggia, il grosso tender dello yacht di 30 metri in rada ha dovuto fare diversi viaggi. Prima tavoli, ombrelloni e lettini, poi le casse frigo per bevande e cibarie, i giochi per i più piccoli, perfino una waterbike, per fare un po’ di sport tra la battigia e le insenature vicine, e infine gli ospiti, una quindicina, di apparente origine araba.

Peccato che per l'esclusivo picnic, prima il pranzo e poi l'aperitivo al tramonto, sia stata scelta l'isola di Soffi, tra Mortorio e la Costa Smeralda, in piena zona di riserva integrale del Parco Nazionale della Maddalena e del parco internazionale delle Bocche di Bonifacio, dove le norme di tutela ambientale sono rigidissime e il divieto di sbarcare e stazionare in spiaggia è assoluto.

Il video denuncia è stato girato da Giampaolo Barceloneta ma sono tanti i diportisti che hanno osservato a distanza l'ultima prodezza dell'state cafona in Sardegna. L’episodio è stato denunciato alla Capitaneria di porto di Golfo Aranci.

