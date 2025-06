La montagna in mezzo al mare di Olbia finisce su change.org: il Comitato Tavolara Libera ha lanciato una petizione per chiedere all'amministrazione comunale di revocare l'ordinanza che vieta le arrampicate verso la cima dell'isola, firmata dal sindaco, Settimo Nizzi, per motivi di sicurezza, anche alla luce dei recenti incidenti occorsi, e per le caratteristiche morfologiche dei sentieri che li rendono pericolosi.

Dopo aver presentato ricorso in autotutela al sindaco (rimasto lettera morta) evidenziando i motivi per cui il divieto imposto è illegittimo o sproporzionato rispetto alle condizioni reali dei percorsi dell'isola, il comitato, costituito da guide escursionistiche, sta preparando un ricorso al Tar e ha in programma iniziative pubbliche e manifestazioni pacifiche a Tavolara per portare la questione all'attenzione anche dei tanti turisti che ogni giorno visitano l’isola.

Per ribadire che «la libertà di praticare l'escursionismo è un diritto, vietare l'accesso a Tavolara significa togliere ai cittadini un patrimonio naturale e culturale che dovrebbe, invece, essere tutelato attraverso una regolamentazione condivisa».

