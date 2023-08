Spettacolo pirotecnico in piena Area Marina Protetta, con lancio di fuochi artificiali in mare e sulla macchia mediterranea. È successo la notte di Ferragosto a Tavolara, in un’area sottoposta ai vincoli dell’area marina protetta.

Qualcuno ha pensato di festeggiare il Ferragosto con uno spettacolo di fuochi artificiali durato diversi minuti. Stando a quanto riferito da persone presenti, e documentato con i filmati di numerosi smartphone, una scatola co n le cariche piriche è stato posizionata in uno dei pontili dell’isola.

I fuochi artificiali sono stati accesi prima dell’alba e hanno illuminato a lungo un settore di Tavolara, al di sotto di edificio che un tempo era un forno per la produzione della calce.

La Guardia Costiera è a conoscenza dell’episodio e ha visionato i filmati. Domani potrebbero essere effettuati dei rilievi sul pontile, per risalire alle persone che hanno posizionato le cariche di polvere pirica. Non risultano conferme formali di permessi rilasciati dalle autorità competenti per una attività di questo tipo.

© Riproduzione riservata