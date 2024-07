Decine di giovani agricoltori hanno partecipato al workshop "Generazioni" svoltosi presso il il Museo del Vino di Berchidda. Diversi i temi affrontati: dalla burocrazia ai conflitti generazionali, dall’accesso al credito alla carenza di servizi nelle aree marginali, dal pregiudizio di genere alla bassa remunerazione e ai sussidi per i primi insediamenti in agricoltura.

La visione del futuro è condizionata da abilità da apprendere e scelte consapevoli, riassumibili in quattro parole-chiave. “Adattamento”, inteso come necessità di interpretare in anticipo i cambiamenti. “Trasformazione” come apertura all’innovazione digitale e a quella delle strutture organizzative e di governance. “Cultura” come formazione e apertura a culture diverse. “Politica”: che accompagni la valorizzazione del settore agricolo come traino per la sostenibilità ambientale e contrasti l’abbandono delle zone marginali.

L’iniziativa è la prima del Living Lab "Làcani" promosso nell’ambito del progetto internazionale Salam Med per un approccio sostenibile nei territori mediterranei colpiti da degrado e desertificazione, infatti è coordinato dal Nucleo di Ricerca sulla Desertificazione dell’Università di Sassari.

