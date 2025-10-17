Ritorna con la 10esima edizione, "Stile di vita, nutrizione e vela”, organizzato dall’Associazione Acque Libere, che mette anche a disposizione le proprie strutture sul mare e le proprie imbarcazioni a vela, in collaborazione con l'ospedale Santa Maria Nascente Fondazione Don Gnocchi di Milano; un progetto che prevede il coinvolgimento di pazienti con sclerosi multipla in attività nautiche ed escursionistiche accessibili.

L'evento è in programma a La Maddalena dal 18 al 24 ottobre; e ancora una volta i partecipanti saranno accolti nel Centro di Educazione Ambientale del Parco Nazionale (CEA di Stagnali). I locali foresterie, spazi esterni, bagni sono infatti totalmente accessibili e permettono ai pazienti una totale immersione nella natura di Caprera, senza barriere. Per una settimana un gruppo di pazienti (provenienti da tutta Italia), lo staff della clinica riabilitativa ed alcuni volontari, potranno svolgere attività di scuola di vela, escursionismo nautico ed educazione ambientale, oltre ad attività di riabilitazione e ricerca. Il progetto prevede anche una parte dedicata alle nuove indicazioni alimentari opportune per la gestione della patologia con il coinvolgimento dell’Associazione partner: “Cibo è Salute”.

«Siamo orgogliosi di ospitare anche per l'edizione 2025 il progetto di Acque Libere», afferma la presidente del Parco Nazionale, Rosanna Giudice. «I portoni Parco devono essere sempre messi a disposizione per cause altamente nobili», ha aggiunto la presidente. Sin dalla sua prima edizione, i partecipanti a "Stile di vita, nutrizione e vela" sono stati accolti nel Centro di Educazione Ambientale del Parco di Stagnali, a Caprera.

