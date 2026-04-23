Il Comune di Palau avvia l’iter per l’affidamento del servizio di pulizia delle spiagge libere in vista delle prossime stagioni balneari. Si tratta delle spiagge dell’Isolotto e Punta Nera, Palau Vecchio, La Sciumara, Isola dei Gabbiani, La Saline e Costa Serena. Il settore Ambiente ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse riservato alle Cooperative Sociali di tipo B, con scadenza fissata alle ore 10 del 27 aprile prossimo. Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente tramite PEC. Il servizio riguarderà gli arenili liberi del territorio comunale per le annualità 2026, 2027 e 2028, per una durata di 20 settimane ogni anno. Per la prima stagione l’attività è programmata dal 22 maggio al 9 ottobre, mentre per gli anni successivi il calendario sarà definito all’inizio del periodo balneare. Le operazioni dovranno essere svolte manualmente, evitando l’asporto di sabbia, e con conferimento differenziato dei rifiuti negli appositi contenitori. Restano escluse dal servizio le aree in concessione, che continueranno a essere gestite dai privati. L’importo complessivo a base di gara è stimato in 112.500 euro oltre IVA, con la quota principale destinata al costo del personale. L’intervento prevede la pulizia quotidiana delle spiagge, con rimozione di rifiuti urbani e residui naturali come ramaglie e aghi di pino, al fine di garantire condizioni di decoro e sicurezza per residenti e turisti.

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