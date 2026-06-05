Incidente sulla 125 a Olbia, tre mezzi coinvolti e un ferito incastrato tra le lamiere: interviene l’elisoccorsoÈ successo nel tardo pomeriggio vicino al Mater Olbia. Sul posto anche 118 e Polizia locale
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Incidente stradale questa sera lungo la Statale 125, al chilometro 310,9, vicino all’ospedale Mater Olbia. Tre i veicoli coinvolti.
L’allarme è scattato intorno alle 17. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco, che ha provveduto a soccorrere una persona rimasta incastrata all’interno di un’autovettura. Sul posto è arrivato anche l’elisoccorso.
I pompieri hanno poi messo in sicurezza i mezzi coinvolti e bonificato l’area. Sul posto anche le ambulanze del 118 e gli agenti della Polizia locale di Olbia, per i rilievi e della gestione della viabilità.
(Unioneonline/v.f.)