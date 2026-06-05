Incidente stradale questa sera lungo la Statale 125, al chilometro 310,9, vicino all’ospedale Mater Olbia. Tre i veicoli coinvolti.

L’allarme è scattato intorno alle 17. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco, che ha provveduto a soccorrere una persona rimasta incastrata all’interno di un’autovettura. Sul posto è arrivato anche l’elisoccorso.

I pompieri hanno poi messo in sicurezza i mezzi coinvolti e bonificato l’area. Sul posto anche le ambulanze del 118 e gli agenti della Polizia locale di Olbia, per i rilievi e della gestione della viabilità.

(Unioneonline/v.f.)

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