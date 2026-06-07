Volo con sorpresa, decollato da Milano Malpensa e diretto a Olbia, venerdì scorso, i cantanti Aka7even e LDA hanno scelto la cabina dell'aereo della compagnia Wizz Air per cantare il loro nuovo singolo Santa, uscito qualche giorno fa.

Partito dalle piste dell'aeroporto di Milano alle 12:50 e atterrato al Costa Smeralda, sul volo per la Sardegna i due artisti, al secolo Luca Marzano e Luca D'Alessio (figlio del cantautore Gigi), hanno sorpreso i passeggeri diretti in Gallura.

Aka7even e LDA sono reduci dalla partecipazione all'ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano Poesie clandestine.

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