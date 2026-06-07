Il Consiglio comunale di Palau ha approvato la cessione gratuita del diritto di superficie per 99 anni di un’area in località Montiggia alla Provincia della Gallura Nord Est Sardegna, passaggio decisivo per la realizzazione del nuovo Istituto Tecnico “Falcone e Borsellino”.

La delibera è stata approvata con 8 voti favorevoli, un voto contrario e due astensioni. L’intervento rientra nell’Accordo per lo sviluppo e la coesione della Regione Sardegna, finanziato attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 e il programma regionale Iscol@ dedicato all’edilizia scolastica.

Il nuovo edificio sostituirà l’attuale struttura, interessato dalla presenza di amianto, che sarà oggetto di bonifica e demolizione. Per l’opera sono già disponibili risorse complessive pari a 10,8 milioni di euro: 9,72 milioni provenienti dai fondi FSC della Regione Sardegna e 1,08 milioni stanziati dalla Provincia della Gallura Nord Est Sardegna.

L’istituto rappresenta un presidio strategico per il territorio, inserito in un contesto economico fortemente legato al turismo e ai settori collegati, come commercio, edilizia e servizi. Proprio per questo il Comune ha confermato il proprio interesse pubblico alla ricostruzione della scuola, impegnandosi a mettere a disposizione gratuitamente l’area necessaria per la nuova sede.

La concessione riguarda i terreni individuati nel foglio catastale 6, ai quali si aggiungerà uno spazio destinato a percorso pedonale e verde attrezzato, aperto alla fruizione pubblica. Gli oneri per il frazionamento delle aree saranno sostenuti dalla Provincia.

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