Il Tar della Sardegna ha respinto un ricorso urgente della Regione sul progetto della società italo brasiliana Tavolara Bay a Cala Finanza (località di grande pregio ambientale nel litorale di Porto San Paolo).

Ai giudici amministrativi era stato chiesto di sospendere le autorizzazioni rilasciate alla società dal governo nazionale con la procedura semplificata della Zes per il Mezzogiorno. Il permesso resta in piedi in attesa della prossima udienza del Tar nel merito dell’istanza cautelare, fissata per i primi di luglio.

Tavolara Bay ha l’autorizzazione unica per la realizzazione di un’area attrezzata, senza aumento di volumetrie, su un sito di circa dieci ettari attorno alla ex villa Leone (immobile acquisito dalla immobiliare controllata dal colosso dalla Jhsf Participações).

La stessa società ha comunicato ai giudici che non intende procedere con i lavori sino a quando non ci sarà il pronunciamento nel merito. Anche il Consiglio dei ministri nei giorni scorsi ha bocciato le osservazioni della Regione sarda, era stato l’assessore degli Enti locali e Urbanistica, Francesco Spanedda, ad annunciare il ricorso urgente al Tar, per ora, respinto.

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