Ultimatum a Regione e Anas per l'avvio dei lavori della nuova Olbia Arzachena Santa Teresa. Durante il sit-in messo in atto da sindacati e organizzazioni di categoria ad Arzachena, sono state annunciate nuove e clamorose iniziative di protesta in caso di mancato utilizzo dei fondi già stanziati per l'opera, considerata una delle grandi incompiute della Gallura.

I sindaci dei più importanti centri del Nord Est, in testa Olbia, Arzachena e Tempio Pausania, chiedono il commissariamento dell'opera e l'intervento del governo nazionale. Il segretario territoriale della Cisl, Mirko Idili, ha chiesto la convocazione di un tavolo permanente, sindacati e organizzazioni di categoria sono pronti anche a bloccare la strada, che oggi è assolutamente inadeguata per i volumi di traffico, soprattutto quelli estivi.

La manifestazione (foto Busia)

Quirico Sanna, capo di gabinetto del presidente della Regione, ha annunciato che il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, sta valutando l'inserimento dell'opera tra quelle prioritarie a livello nazionale.

© Riproduzione riservata