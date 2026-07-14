Aglientu, non c’è pace: ancora fiamme, elicottero e due canadair in voloCorpo Forestale al lavoro per domare il rogo divampato nel pomeriggio di ieri in località Giuncaglia. Già devastati nella zona 20 ettari di pineta, spiagge evacuate e residenti in fuga
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Corpo Forestale ancora al lavoro con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Limbara e due canadair provenienti da Olbia per domare l’incendio scoppiato nel tardo pomeriggio di ieri in località Giuncaglia, nel comune di Aglientu.
Le operazioni di spegnimento sono coordinate dalla stazione forestale di Luogosanto.
Non c’è tregua, dunque: ieri circa 20 ettari di pineta sono stati distrutti dal fuoco con la polizia locale che è dovuta intervenire per evacuare i bagnanti di due spiagge a ridosso dell’aria percorsa dal fuoco.
Le fiamme hanno distrutto l’impianto di depurazione di un villaggio a ridosso della provinciale 90, la strada (la Castelsardo-Santa Teresa) è rimasta chiusa per diverse ore durante le operazioni di spegnimento.
Il fuoco ha lambito una zona disseminata di case ed è andato vicinissimo al residence a ridosso della strada provinciale.
Il Corpo forestale ha avviato subito le indagini. È stata messa a rischio l’incolumità di centinaia di persone che vivono nella zona e l’integrità del sito di interesse comunitario di Monti Russu.
(Unioneonline)