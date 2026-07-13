Fiamme ad Aglientu: in volo due elicotteri e due CanadairIl rogo nella pineta in località Monti russu. Traffico bloccato sulla provinciale 90
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Il Corpo Forestale sta intervenendo con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Limbara, un SuperPuma e con due Canadair, su un incendio in agro del Comune di Aglientu. La sala operativa dell’ispettorato forestale di Tempio è stata allertata per un incendio nella pineta della località Monti russu.
Si tratta di una zona di altissimo pregio ambientale, nelle vicinanze ci sono numerose abitazioni e un villaggio turistico. Sul posto sono stati inviati operatori del Corpo forestale, di Forestas e la Polizia Locale di Aglientu sta intervenendo nella zona e ha bloccato il traffico sulla provinciale 90, la Castelsardo Santa Teresa.
Sul posto sono attesi i mezzi aerei per i primi lanci sul fronte del fuoco.Sul posto coordina le operazioni di spegnimento il Dos della Stazione Forestale di Luogosanto.
***Notizia in aggiornamento***