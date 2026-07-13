Squadre di terra e mezzi aerei, compresi due Canadair, in azione per domare un incendio divampato ad Aglientu nella pineta di Monti Russu, sulla strada tra Castelsardo e Santa Teresa Gallura, dove sono presenti anche villette a uso turistico.

Due parcheggi tra le spiagge di Narcau Nieddu e Lu Litarroni sono state evacuati, mentre la polizia locale ha fatto allontanare i bagnanti dal litorale.

Sul posto coordina le operazioni di spegnimento direttore della stazione del Corpo Forestale di Luogosanto.

Sul posto anche diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti da Santa Teresa Gallura, Valledoria, Tempio e il funzionario giunto dalla Centrale di Sassari.

(Unioneonline-Andrea Busia)

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